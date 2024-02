TripAdvisor in vendita: si rincorrono le voci sulla cessione

TripAdvisor sembra essere in vendita. Il colosso online di recensioni, infatti, dall’inizio di questa settimana è sulla bocca di tutti per aver creato un comitato ad hoc e annunciato di aver assunto un consulente finanziario, Centerview Partners, “per valutare eventuali proposte circa una potenziale transazione”.

Il comitato esaminerà tutte le opzioni, inclusa la vendita dell’attività.



La mossa è arrivata dopo che Liberty TripAdvisor Holdings, principale azionista di TripAdvisor con il 56% delle azioni, ha comunicato che in un documento depositato alla Sec, la Securities and Exchange Commission, il consiglio d’amministrazione ha dato il via libera ad aprire i canali per un’eventuale cessione societaria.



Con l’attuale prezzo delle azioni la società vale oggi circa 3,5 miliardi di dollari.