Sciopero generale venerdì 23 febbraio, i dettagli

È stato indetto per venerdì 23 febbraio uno sciopero generale nazionale da Si Cobas e da altri sindacati di base per chiedere di ‘fermare il genocidio’ in corso a Gaza.



Come si legge sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'agitazione durerà l'intera giornata e coinvolgerà i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private. I maggiori disagi potrebbero verificarsi nei trasporti.

"Cessare il fuoco in Palestina e in tutte le guerre diventa oggi un imperativo. Sta crescendo il rischio di un conflitto globale alimentato da tanti focolai d’incendio” dicono in sindacati in una nota.



Le stesse sigle hanno poi già annunciato una grande manifestazione nazionale a Milano per il 24 febbraio, il giorno successivo allo sciopero.