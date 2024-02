Il programma della giornata

In apertura di TTG Day si svilupperanno gli interventi del filosofo Umberto Galimberti, del linguista Alessandro Lucchini e di Oscar Di Montigny.

A seguire, un approfondimento inedito della Travel&Hospitality Vision +24 by TTG dedicato al nuovo immaginario collettivo legato al Limite e alla sua applicazione ai modelli di consumo del viaggio.



Benedetto Puglisi, director Deloitte financial advisory-Real Estate & Hospitality, farà poi il punto sui modelli gestionali e tipologie di investimenti alberghieri adottati dall’hôtellerie italiana per adeguarsi ai nuovi equilibri del comparto europeo. Curiosità dal mercato dei viaggi internazionale e nazionale arriveranno dal TTG Monitor, una survey che sintetizza le opinioni della Community TTG - buyer, tour operator e agenti di viaggi - chiamata ad esprimersi su Overtourism, Fedeltà del Viaggiatore, Sostenibilità Ambientale e Sociale, Cultura delle Origini, Fattore Umano.



Flavio Ghiringhelli, presidente IBAR, e Giovanna Sainaghi, presidente ADUTEI, parleranno delle azioni messe in campo da vettori aerei e territori.

Nella sessione successiva saranno Pier Ezhaya, presidente ASTOI, e Franco Gattinoni, presidente FTO a illustrare come gli attori del mercato si stiano adattando ai nuovi trend della domanda.



In chiusura, l’intervento del ministro del Turismo Daniela Santanchè, con uno speciale messaggio agli operatori presenti all’evento, il bilancio sulla stagione che sta per chiudersi e le previsioni per l’estate 2024.