TTG Day è l’evento che mancava. Dedicato ai ‘Nuovi Equilibri’, l’appuntamento organizzato a Milano il prossimo 14 febbraio intende fare da apripista a un modo diverso di comunicare e di fare networking.

“TTG Day è un appuntamento unico a cominciare dalla location. E’ una giornata ispirazionale che ci vede ancora una volta fare da apripista in un nuovo modo di comunicare e di fare networking – spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG -. Vogliamo creare valore, stimolando il confronto sulle necessità dei viaggiatori in un’epoca nella quale è necessario monitorare con attenzione i cambiamenti alla ricerca di nuovi equilibri. È l’evento che mancava”.



Il timing

Organizzata da TTG Travel Experience e InOut, la giornata si colloca nello spazio temporale che divide l’appuntamento fieristico di ottobre 2023 da quello prossimo, a Rimini e costituisce una speciale occasione di studio e di networking rivolta a decision maker e leader di settore in cerca di idee trasformative e ispirazioni.

Al centro, le dinamiche che consentono al settore turistico di mantenersi in equilibrio anche in un momento delicato come quello presente, prestando particolare attenzione alle sensibilità emergenti e ai movimenti di mercato che tracceranno la rotta della stagione turistica 2024.



Il programma

A fare da guida nelle sessioni ispirazionali il filosofo Umberto Galimberti, il linguista Alessandro Lucchini e Oscar Di Montigny, wise manager, divulgatore e promotore del modello di sviluppo basato sulle 7 P: person, people, partnership, profit, prosperity, planet, peace.

Nel corso della giornata in programma anche un focus sui trend emergenti della domanda e dell’offerta, con un approfondimento inedito della Travel&Hospitality Vision +24 by TTG.

Benedetto Puglisi, director Deloitte Financial Advisory-Real Estate & Hospitality, approfondirà poi i modelli gestionali e le tipologie di investimenti alberghieri adottati dall’hôtellerie italiana per adeguarsi ai nuovi equilibri del comparto europeo

Curiosità del mercato nazionale e internazionale arrivano poi da TTG Monitor, il sondaggio che ha raccolto le opinioni della Community TTG formata da buyer, t.o. e agenti di viaggi che si sono confrontati su overtourism, fedeltà del viaggiatore, sostenibilità ambientale e sociale, cultura delle origini, fattore umano.



I ‘testa a testa’

A seguire, alcuni rapidi ‘testa a testa’ metteranno a confronto alcuni esponenti di punta del settore turistico.

Flavio Giringhelli, presidente Ibar e Giovanna Sainaghi, presidente Adutei, affronteranno le criticità che ancora limitano la piena ripresa dei viaggi e faranno focus sulle azioni messe in campo per rispondere alle esigenze segnalate dal TTG Monitor.

Nel ‘testa a testa’ successivo saliranno sul palco Pier Ezhaya, presidente Astoi e Franco Gattinoni, presidente Fto, che si confronteranno sui nuovi equilibri che regolreranno il mercato della distribuzione organizzata nei prossimi mesi

In chiusura l’intervento del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che oltre a portare uno speciale messaggio agli operatori del TTG Day, farà un bilancio sulla stagione che sta per chiudersi e comunicherà le ultime previsioni per la summer.