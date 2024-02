In vendita il 49% di 2iAeroporti, che controlla gli scali di Napoli, Torino e Trieste

Dovrebbe essere avviato entro la metà del mese di febbraio il processo di vendita del 49% di 2i Aeroporti che attualmente fa capo al fondo Ardian e a Crédit Agricole Assurances, la società controllata per il 51% dal fondo infrastrutturale F2i e a cui fanno capo alcuni scali come Napoli Capodichino, Salerno, Torino, Trieste e una minoranza in Sea che gestisce Milano Linate e Malpensa.

Secondo quanto riporta Milano Finanza, sono numerosi i soggetti finanziari che stanno già mostrando interesse per il dossier. Si parla di grandi fondi infrastrutturali così come di fondi pensioni o soggetti attivi nel mondo assicurativo. Tra questi spiccano colossi del calibro di Jp Morgan, Antin, il Canada Pension Plan, Swiss Life, ma anche Ifm (il fondo partner della San Quirico dei Garrone) e Brookfield.



Il valore della quota dovrebbe superare il miliardo.



La cordata guidata da Ardian è entrata in 2i Aeroporti nel 2015, circa nove anni fa.