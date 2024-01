Cdp Venture Capital: il 3 febbraio scade il round di fondi per start up

E’ fissata per sabato prossimo, 3 febbraio, la scadenza per il secondo round dell’acceleratore per turismo e tech Argo e promosso da Cdp Venture Capital. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di sostenere le idee innovative delle aziende del settore travel e ospitalità rivolte alla transizione digitale e che ha una dotazione complessiva di 4,5 milioni di euro.

Le attività selezionate potranno contare su un fondo da 75mila euro in su a cui potranno aggiungersi, per 10 di queste, altri 25mila euro messi a disposizione dal Ministero del Turismo. “Vogliamo favorire quel processo di innovazione, sostenibilità e digitalizzazione di cui il settore turistico ha bisogno”, ha sottolineato il ministro Daniela Santanchè.



Nel primo round di Argo erano state 7 le start up che avevano potuto beneficiare dei fondi.