QC Spa of Wonders: verso una nuova espansione in Italia e all’estero

L’espansione anche internazionale di QC Spa of Wonders, il nuovo nome dopo il rebranding di QC Terme, non si arresta e dopo le aperture a Chamonix e a New York, si guarda ora a Parigi, a Londra e all’Engadina. Ma anche sull’Italia si punta a crescere oltre alle nove strutture già in portfolio.

“Una delle nostre specialità è il recupero degli edifici storici – ha spiegato in un’intervista pubblicata da Affari & Finanza di Repubblica il ceo Francesco Varni -. Abbiamo aperto il cantiere, con Cassa depositi e prestiti, per la riqualificazione del Palazzo delle Terme Berzieri di Salsomaggiore, dove apriremo un centro QC nel primo trimestre 2025, sull’esempio di San Pellegrino. Nella zona Ovest di Milano realizzeremo un campus con il nostro headquarter, un albergo e una spa”.



Ci sono poi progetti in corso sul Lago di Como, nella zona di Treviso e in Toscana. Obiettivo è superare i 150 milioni di fatturato fatti registrare quest’anno: “I nostri progetti creano un indotto importante – conclude Varni – noi stessi aumentiamo il numero di dipendenti di mese in mese: ora siamo 750 persone più cento collaboratori stagionali o esterni e prevediamo di assumere altre 200 persone tra sede e territori nei prossimi due anni”.