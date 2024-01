Lavoro e turismo: Santanché soddisfatta dei dati Istat

Occupazione femminile e importanza del turismo come volano per la ripresa del lavoro.

Così Daniela Santanché (nella foto) commenta i dati Istat sul lavoro, sottolineando come proprio il lavoro femminile, di cui si registra una ripresa, sia strettamente collegato al turismo.



“I dati sul lavoro forniti da Istat dimostrano non solo la bontà dell’operato del governo Meloni, ma anche un’inversione di tendenza della disoccupazione. Se oggi noi vediamo oltre mezzo milione di occupati in più è perché la nostra idea su imprese e lavoro è chiara e lo abbiamo dimostrato in questa legge di bilancio dove vige il concetto ‘più assumi, meno paghi’ – commenta il ministro del Turismo –. Inoltre, da questi numeri si evince come anche sul versante dell’occupazione femminile stiamo ottenendo risultati rilevanti, e su questo mi permetto di essere doppiamente felice, in quanto il turismo – oltre a generare nuova occupazione – è uno dei settori in cui il lavoro delle donne registra performance migliori”.