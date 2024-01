Christian Greco, direttore dell’Egizio, premiato dai Giovani albergatori

Valorizzare un museo e valorizzare una città. È il duplice obiettivo, raggiunto, che ha portato il Comitato Giovani albergatori di Federalberghi a tributare il Premio Colombo a Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino.

"Come Comitato Nazionale Giovani Albergatori - ha dichiarato il presidente Dinno De Risi - siamo orgogliosi di conferire questo premio a una persona che consideriamo un ambasciatore del turismo del nostro Paese, un esempio virtuoso di come promuovere una città intesa come “destinazione turistica” nel suo complesso.”



Greco, che vanta in gioventù un passato di portiere d’albergo, ha sempre considerato preziosa l’esperienza fatta per comprendere il sistema di organizzazione del lavoro e il valore del ‘fare squadra’.



“Questo premio è un doveroso riconoscimento al lavoro, alla professionalità, alla passione e alla dedizione profusi da Christian Greco nel ruolo di direttore del Museo Egizio, fiore all’occhiello della città e istituzione museale di rilievo non soltanto nazionale ma internazionale – ha detto Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino –. La valorizzazione di istituzioni come il Museo Egizio, con cui Federalberghi Torino ha definito lo scorso anno una partnership, è strategica per l’appeal della città e per generare un incremento dei flussi diretti verso la nostra destinazione”.