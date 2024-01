Tra culinary travel e vacanza attiva: ecco le tendenze del nuovo anno

Il nuovo anno è appena iniziato ma il mondo del travel guarda già verso l'orizzonte. Quali saranno i trend per il 2024? Come viaggeremo nei prossimi dodici mesi?

TravelPulse ha interrogato una serie di esperti del settore e ciò che è emerso è in primis una rinnovata attenzione alla sostenibilità. Una tendenza che non sembra, dunque, scemare ma che al contrario resta un tema 'caldo' per la industry, aiutando a limitare l'overtourism.



Nel 2024, inoltre, uno dei trend riguarderà il culinary travel. Sempre più la cucina nonché la passione per il cibo e il vino sono motore di nuove esperienze soprattutto per entrare in contatto con le culture e le tradizioni locali. Un benessere che si estende pure al wellness nel senso più tradizionale. Parole d'ordine? Relax, ricaricarsi e disconnessione.



Parallelamente, la volontà di migliorarsi, fa sì che a impennarsi sia l'interesse per la vacanza attiva. Il tutto nel segono dello slow-travel.



Infine saranno film e serie TV il traino del turismo 2024. Il set-jetting orienterà le prenotazioni verso quelle località che hanno spopolato sullo schermo, tra queste la Thailandia, la Romania, Malta e Parigi. G. G.