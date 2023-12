Nomisma-Unicredit: ‘Ecco come gli eventi a livello globale influenzano il turismo’

di Gaia Guarino

Il turismo è sempre più connesso a quanto accade a livello globale. Dall'economia alle catastrofi naturali passando per la crisi del mondo del lavoro, dai dati dell'Osservatorio Turismo Nomisma per UniCredit emerge come la congiuntura economica non favorevole abbia reso complicata l’operatività per il 62% degli operatori turistici. Il 37%, inoltre, ha risentito in primis dell’aumento dei costi energetici mentre il 15% ha pagato la crescita generalizzata dei prezzi causata dall’inflazione.

Per quanto invece concerne il personale, il 14% delle strutture ha riscontrato difficoltà a trovare risorse da assumere. “L’Osservatorio ci mostra chiaramente come siano numerose le sfide, e con esse anche le opportunità, per gli operatori della filiera turistica italiana", commenta Remo Taricani, deputy head of Italy di UniCredit.



Inoltre, una grande attenzione è dedicata all'adeguamento dell'offerta anche in ottica destagionalizzazione. Per intercettare al meglio i bisogni dei turisti nei prossimi 2-3 anni le strutture manifestano l’intenzione di implementare nuovi servizi, tra i quali aree fitness e benessere (18%), aree relax (16%), aree dedicate ai bambini (10%) e pet friendly (8%).