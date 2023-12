TTG Travel Experience e InOut premiati da Mhr come miglior fiera internazionale

TTG Travel Experience e InOut aggiungono un nuovo riconoscimento nell’ambito delle manifestazioni fieristiche internazionali.

A tributare il premio è Media Hotel Radio, che nell’ambito degli Mhr Tourism Awards consegnati ieri sera presso la Centrale Montemartini a Roma, ha incoronato la manifestazione organizzata da IEG quale miglior evento nella categoria Exhibition.



La motivazione indicata dalla giuria mette a fuoco l’importanza strategica della manifestazione di Rimini, descritta come "la più grande fiera internazionale del turismo che si svolge in Italia. Appuntamento unico che attraverso le sue componenti, TTG Travel Experience e InOut, mette in vetrina un’offerta completa di tutto il comparto turistico. Dalla contrattazione commerciale, alla presentazione delle destinazioni globali, dall’offerta di prodotti e servizi, alla visualizzazione di strumenti di gestione e attrezzature; inoltre convegni, spazi formativi, eventi, incontri, conferenze stampe, proposte innovative e nuove tendenze. Questa fiera rappresenta un punto di riferimento fondamentale e imperdibile per tutti gli operatori del settore".