Santanchè: “Congratulazioni a Danese per la riconferma alla presidenza di Aefi”

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, esprime soddisfazione per il recente rinnovo delle cariche in seno ad Aefi.

“I miei complimenti a Maurizio Danese, riconfermato alla guida di Aefi – commenta il ministro in una nota -. L’augurio è quello di continuare a operare in sinergia per valorizzare il comparto di fiere ed esposizioni, altamente strategico per il settore turistico, nonché importante vettore a supporto della destagionalizzazione e della stabilizzazione dei lavoratori del turismo”. Il ministro chiude il suo intervento augurando un buon lavoro all’associazione.



Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha aggiunto: “Dobbiamo migliorare la capacità di proiettarci sui mercati internazionali: insieme si vince, divisi si perde. Questo slogan emblematico vale anche per il sistema fieristico italiano: c’è bisogno di lavorare assieme per creare un unico braccio che possa consentire alle fiere di presentarsi compatte all’estero. L’obiettivo è portare a sistema le proprie peculiarità. Il ministero – ha concluso Urso – è disponibile a lavorare con il settore per rendere l’Italia più competitiva a livello globale”.