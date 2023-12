Un successo a metà. Il Forum Internazionale del Turismo tenutosi a Baveno si archivia con l’indiscutibile novità di aver raccolto una platea molto ampia di operatori appartenenti alla filiera turistica, invitati dal Ministero ad affrontare i temi caldi sul tappeto e a discutere di futuro.

Come si legge su TTG Magazine oggi disponibile sulla nostra digital edition, istituti di ricerca, esponenti dell’hotellerie, dei trasporti, degli enti di promozione nazionali e internazionali e delle crociere, del turismo organizzato: tutti hanno avuto voce per parlare della propria industria. Dal palco le associazioni di categoria hanno affrontato temi nevralgici come il supporto alla digitalizzazione e alla formazione, l’accesso al credito e la Direttiva pacchetti.



Data la grande partecipazione all’evento organizzato dal Ministero del Turismo, sarebbe però stato utile dare maggiore peso anche al comparto outgoing, e aprire un confronto serio sul trasporto aereo e sul suo rapporto con la filiera del turismo organizzato, senza contare la questione caro voli.



