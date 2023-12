Un calendario fortunato, quello del 2023, per le partenze in occasione del Ponte dell’8 dicembre, per il quale hanno programmato una vacanza 13 milioni 254mila italiani. Una congiuntura felice, dovuta al fatto che il giorno festivo è di venerdì, rendendo possibile allungare il fine settimana.

Secondo l’indagine previsionale realizzata per Federalberghi dall’Istituto Acs Marketing Solutions, si legge su Hotelmag, chi ha deciso di partire nella maggioranza dei casi (43,4%) si è mosso con anticipo, prenotando la vacanza un mese prima. Inoltre, il progetto di viaggio è concentrato soprattutto in Italia (96,3%), principalmente nella propria regione o in regioni vicine al proprio territorio. Soltanto il 3,7% (vs 5,9% dello scorso anno) ha scelto destinazioni estere, solitamente concentrate nelle città europee. La spesa media complessiva a persona è di circa 432 euro, con un giro d’affari di 4,46 miliardi di euro (+7,6% rispetto al 2022).



“Sicuramente la festività che il calendario 2023 ha fatto cadere di venerdì ha aiutato i nostri concittadini nel progettare un viaggio – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca -. Rispetto allo scorso anno è stato rilevato un aumento del giro di affari, ma, nello stesso tempo, abbiamo constatato dai numeri che la parola d’ordine per gli italiani in viaggio quest’anno sarà “risparmio”. Si tende sostanzialmente a tagliare sulle spese relative all’alloggio, al cibo e ai divertimenti e si pianifica magari una vacanza più breve. Però, una cosa sembra chiara: gli italiani stringono la cinghia e non rinunciano a partire”.



La performance legata al Ponte dell’Immacolata rappresenta, come sempre, una prova generale nella prospettiva delle festività natalizie, “per questo motivo – ha aggiunto Bocca – vorrei considerare questi risultati, sempre comunque con la massima prudenza, un buon auspicio per lo scenario che avremo di fronte in un futuro molto prossimo”.