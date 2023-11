Sciopero a rischio precettazione. Venerdì 17 novembre è stato indetto da più sigle sindacali lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati contro molte delle misure inserite nella legge di Bilancio.

Ma il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, ha ribadito che “non possono esserci scioperi di 24 ore”.

Nell’intervento riportato dal Corriere della Sera, Salvini si sarebbe detto pronto a precettare i lavoratori del settore dei trasporti, se i sindacati non aderiranno alla richiesta della commissione di garanzia per chiedere un contingentamento della mobilitazione. “E’ prevista tutta una serie di scioperi, guai a mettere in discussione il diritto allo sciopero e i diritti alle rivendicazioni di lavoratrici e lavoratori – dice Salvini, che aggiunge - le giuste rivendicazioni di qualche categoria non possono negare il diritto al lavoro di altri milioni di italiani. Scioperare per 4 ore è assolutamente legittimo, per 24 no”.



Le reazioni non si sono fatte attendere: “Io penso che questo sia un attacco al diritto di sciopero e trovo che sia un modo arrogante – fa sapere il leader della Cgil, Maurizio Landini -. In Italia non sono i ministri che decidono quante ore di sciopero si programmano e se si fanno o no, è diritto delle persone decidere se vogliono aderire o no. Stiamo rispettando tutte le leggi, c’è un confronto aperto con la commissione di garanzia, non capisco perché interviene il ministro”.