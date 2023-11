Una nuova ondata di maltempo sta flaglellando l’Italia e i disagi stanno interessando in queste ore molte regioni da Nord a Sud. A risultare particolarmente colpita è la Toscana. Il presidente della Regione, Eugenio Giani ha commentato: "Non avevamo mai registrato così tanta pioggia in così pochi minuti: quello che è avvenuto stanotte in Toscana ha un nome chiaro: cambiamento climatico".

Nella regione, come riporta Ansa, sono stati oltre mille gli interventi a causa del maltempo a Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Carmignano, Prato, Montemurlo, Quarrata, province di Pisa e Livorno. Enel sta intervenendo sulle circa 40.000 utenze ancora senza corrente anche con gruppi elettrogeni.

Tre le persone che risultano disperse in provincia di Firenze a seguito dell'ondata di maltempo.



A causa delle difficoltà d'intervento delle ambulanze nelle aree in cui sono esondati fiumi e torrenti in zona Prato, il servizio gestione emergenze della Regione ha chiesto a Toscana Aeroporti, che gestisce lo scalo di Firenze, la disponibilità di piazzole aeromobili per consentire il trasbordo dei feriti dagli elicotteri alle ambulanze per il trasporto in ospedale. Lo ha comunicato la stessa società di gestione dell'aeroporto di Firenze.



"Su richiesta della protezione civile, le Forze armate sono al lavoro per portare aiuto nelle zone colpite dal maltempo. Elicotteri, mezzi terrestri, idrovore, bus ed anche gli incursori subacquei sono al lavoro per attività di ricerca e soccorso” spiega il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una nota riportata da Ansa.

A seguito degli eventi meteorologici che si stanno verificando in queste ore in Toscana, Crosetto ha disposto di dare la massima assistenza a tutte le prefetture che lo richiedano.



A Milano, dopo il nubifragio di martedì, i vigili urbani sono pronti a chiudere le strade limitrofe al Seveso in caso di esondazione. Il fiume non è ancora uscito dagli argini, ma secondo la polizia municipale i livelli sono in aumento ed è già stata superata la prima soglia di allarme. Soglia superata anche per il Lambro, dove al momento non si registrano allagamenti. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha comunque diramato l'allerta gialla per ieri e oggi.



Intanto l’allerta meteo prevista in Friuli, Veneto e Toscana rischia di rendere difficoltoso anche il traffico ferroviario. Al momento Trenitalia segnala La circolazione interrotta sulla linea Bologna-Firenze nella tratta Vaiano-Prato. Disagi anche sulla Terni-Sulmona. La circolazione dei treni Regionali e lunga percorrenza è sospesa sulle linee Sacile – Gemona – Tarvisio; Sacile – Casarsa – Udine; Portogruaro – Casarsa; Portogruaro – Trieste; Udine – Palmanova – Cervignano; Udine – Gorizia – Trieste. Circolazione sospesa anche nella tratta Montebelluna – Belluno. E la situazione è in divenire.