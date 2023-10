Manovra economica: ecco gli interventi, una voce dedicata anche al turismo

Ammonta a circa 24 miliardi il valore complessivo della manovra economica che ha ottenuto ieri il via libera definitivo. Uno strumento molto articolato che trova nel taglio del cuneo fiscale e nell’accorpamento di due aliquote Irpef i suoi punti di forza come leva per fornire una spinta ai consumi attraverso un maggiore potere di acquisto da parte dei lavoratori dipendenti.

Tra le misure nel documento trova spazio anche una voce espressamente dedicata al mondo del turismo che vedrà una proroga per tutto il 2024 della detassazione del lavoro notturno e degli straordinari come incentivo per i dipendenti del settore. "Si sa che chi fa questo mestiere spesso lavora nel weekend o in orari non agevoli restando sempre a disposizione dei clienti . commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè -. Abbiamo quindi ritenuto di dover intervenire su questo punto sia per gratificare chi lavora nel comparto, sia per rendere più allettante la scelta di chi vorrà essere un professionista del turismo. Questo anche per far fronte al tema della carenza di personale del comparto”.



A livello generale invece la manovra economica prevede incentivi per le imprese che assumono nuovo personale, con una decontribuzione per il tempo indeterminato e un ulteriore bonus per chi assume al Sud; previsti inoltre proroghe per gli incentivi ricerca e sviluppo, rifinanziamenti per la Legge Sabatini, finanziamenti per un miliardo a favore delle famiglie numerose, interventi mirati per il lavoro autonomo.