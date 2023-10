Attualmente sono circa 130mila i turisti stranieri che stanno visitando Israele, ma nessuno di loro è rimasto coinvolto negli attacchi di Hamas. A fare chiarezza sulla situazione è l'Ufficio nazionale israeliano del turismo a Milano.

Alcune compagnie aeree, si legge in una nota, hanno al momento cancellato i collegamenti verso Israele. L'aeroporto è in ogni caso aperto e, oltre alla compagnia El Al che ha garantito voli giornalieri da Roma e da Milano, da oggi 9 ottobre anche altre compagnie stanno riprogrammando le rotte verso l'aeroporto Ben Gurion.



"Il Ministero del Turismo di Israele (IMOT) - sottolinea Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo a Milano - sta monitorando la situazione e comunicando tutti gli aggiornamenti al settore dei viaggi e alle compagnie aeree e si impegna a garantire che tutti i turisti che visitano Israele siano prontamente informati, facendo ogni sforzo possibile per garantirne la sicurezza".



Imot, prosegue Goren, "fornirà tutta l'assistenza necessaria a coloro che ne avranno necessità, attraverso una linea WhatsApp dedicata affinché i turisti possano rimanere informati sull'evolversi della situazione". A. D. A.