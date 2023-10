TTG - InOut, intervista al ministro Santanchè e caro prezzi nell'hotellerie sullo Speciale TTG Magazine del 9 ottobre

Ultimi giorni di attesa per TTG – InOut, l’appuntamento con il mondo del turismo e del contract che si aprirà mercoledì 11 ottobre presso il quartiere fieristico di Rimini.

La sessantesima edizione della manifestazione sarà caratterizzata dalla tematica dell’Utopia, intesa nell’accezione positiva del cambiamento possibile. Sulle colonne del numero Speciale di TTG Magazine, in distribuzione e online lunedì 9 ottobre, gli ultimi dettagli sulla fiera che quest’anno assume una connotazione ancor più internazionale. Particolarmente fitto il programma fra panel, eventi e momenti di confronto che animeranno la tre giorni riminese, diventata un appuntamento irrinunciabile per tutti i player del comparto turistico.



Sempre sullo Speciale in uscita, in un’intervista esclusiva il ministro del Turismo Daniela Santanchè affronta le principali tematiche sul tappeto. E ancora, approfondimenti sul tema del caro prezzi che interessa il mondo dell’hotellerie e la nuova mappa del turismo outgoing.



Di tutto questo e molto altro si parlerà su TTG Magazine del 9 ottobre, online sulla digital edition.