I tentacoli della famiglia Aponte: tutti i piani del Gruppo Msc

"Le ultime stime (dati ufficiali sui conti della società non esistono) dicono che il gruppo Msc lo scorso anno abbia registrato utili per 30 miliardi di euro. Una cifra da capogiro per qualsiasi azienda, e forse lo sarebbe anche per lo Stato italiano, alle prese con la ricerca di fondi per la nuova Finanziaria. Numeri che stanno consentendo alla società fondata e diretta dalla famiglia Aponte (Gianluigi ormai dietro le quinte per lasciare spazio ai figli) di allungare i propri tentacoli ovunque ci siano occasioni per nuovi investimenti. Siano essi nel core business della logistica via mare oppure nell'ambito universo travel. Un mondo in cui Msc è entrato attraverso le crociere, ma nel quale ha poi deciso di mettere radici anche con i traghetti, per rimanere in tema mare (il 49 per cento di Moby l'ultimo colpo in ordine di tempo), senza dimenticare la distribuzione organizzata e il tour operating. Giusto per avere una filiera ampia e completa...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)