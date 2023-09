Federalberghi sul Covid: ecco le disposizioni del Ministero della Salute

In considerazione dell’aumento dei casi di infezione dovuti all’ultima variante del virus Sars-CoV-2, Federalberghi ritiene utile informare circa le disposizioni vigenti in materia di corretta gestione dei casi e dei contatti stretti che possono interessare clienti e lavoratori, si legge su Hotelmag, e pertanto ha diramato un’apposita circolare con precisazioni aggiornate sulla base di una nuova comunicazione del ministero della Salute.

“Con il decreto-legge 10 agosto 2023 è stato eliminato l’obbligo di isolamento per le persone risultate positive al Sars-CoV-2 e l’autosorveglianza per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi – precisa la circolare della federazione -. Per le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o antigenico, anche se non più sottoposte alla misura dell’isolamento – precisa la circolare della federazione -, il ministero della Salute raccomanda di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie, vale a dire: indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o Ffp2), se si entra in contatto con altre persone; se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi; applicare una corretta igiene delle mani ed evitare ambienti affollati; evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o Rsa; informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse; contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano”.



Per le persone che sono venute a contatto con casi di Covid-19, il Ministero raccomanda di porre attenzione all’eventuale comparsa di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per Sars-CoV-2.