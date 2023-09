Tavolo con le Università: partnership della Lombardia per il turismo

Nasce, in Lombardia, il progetto ‘Università per il Turismo’, tavolo avviato in Regione con i rappresentanti degli atenei Bocconi, Cattolica del Sacro Cuore, Università di Pavia, Brescia, Bergamo, Insubria, Bicocca e Iulm.

Ogni ateneo, per competenza, si legge su Hotelmag, darà il proprio contributo alla pianificazione e ai progetti legati alle ‘call for proposal‘, bandi europei dedicati a progetti innovativi che permettono di attrarre risorse comunitarie, utili a ‘mettere a terra’ piani di sviluppo a vantaggio dell’industria turistica lombarda.



“L’obiettivo è coinvolgere l’eccellenza accademica – ha spiegato l’assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali – evidenziando che il gruppo di lavoro è aperto a tutti gli atenei regionali per costituire una sinergia di intelligenze capaci di far volare sempre di più la Lombardia e mantenerla tra i migliori player nell’ambito del turismo europeo. Le università lombarde sono tra le migliori al mondo, e poter dibattere e confrontarci con loro vuol dire mettere a sistema una visione integrata dell’offerta turistica lombarda”.



Tra le linee strategiche del Tavolo di lavoro è previsto anche un approfondimento sul turismo sostenibile, inteso come ‘responsabile’. “Rilevante è anche la necessità di creare Large skills partnership sul turismo – ha aggiunto Mazzali -, il che prevede collaborazioni con altri Stati dell’Unione europea su progetti condivisi, e senza dimenticare il ruolo che l’università svolge nella formazione delle nuove figure professionali”.



“Quello del turismo – ha ricordato Giovanni Gregorini, docente Università Cattolica di Milano – è un settore fondamentale per la nostra regione, e ha bisogno sempre più di formazione e Università. Anche per questo guardiamo all’Unione europea per individuare le linee di finanziamento che vanno in quella direzione”.