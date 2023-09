Scomparsa di Lorenzo Cagnoni, il ricordo di Aefi

Il Cda di Aefi, il presidente, Maurizio Danese e il segretario generale Loredana Sarti, ricordano Lorenzo Cagnoni - presidente di IEG-Italian Exhibition Group e vice presidente di Aefi, l’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane - scomparso a Rimini all’età di 84 anni.



“Cagnoni – sottolinea Aefi in una nota – in quasi 30 anni di attività nel settore fieristico, ha contribuito a scandire in maniera determinante la crescita di un comparto, quello del sistema-fiere, fondamentale per lo sviluppo del made in Italy nel mondo. Da oltre 2 decenni vice presidente dell’Associazione, fino all’ultimo è stato fonte di ispirazione per i manager del comparto, con un ruolo guida nell’innovazione e nel business fieristico italiano. Il pensiero va ora prima di tutto anche alla famiglia, alla moglie e alle sue due figlie”.