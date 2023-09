Si è spento oggi all’età di 84 anni il presidente di IEG Lorenzo Cagnoni.

Politico, amministratore pubblico, ma anche imprenditore e manager visionario, Cagnoni aveva contribuito al successo del polo fieristico nato dalla fusione fra Rimini e Vicenza, portandolo fino alla quotazione a Piazza Affari.



Nato a Rimini, dove viveva, sposato e padre di due figlie, Cagnoni è stato l’artefice del rilancio e successivo consolidamento della Fiera di Rimini che ha guidato per decenni.

Sotto la sua guida la fiera di Rimini ha saputo ridisegnarsi ed espandersi.



“Questo pomeriggio è scomparso Lorenzo Cagnoni, presidente di IEG, grande protagonista delle vicende pubbliche della città negli ultimi 40 anni, vero artefice del miracolo di Rimini Fiera – lo ha ricordato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, in un intervento ripreso dal Sole 24Ore -. E soprattutto un amico. Oltre all’ammirazione per il suo lavoro, in questo momento sento tutto il dolore per la perdita di un amico. Lorenzo rimarrà nel mio cuore per sempre, a Rimini, a tutti noi, il compito di portare avanti con la stessa straordinaria passione e lungimiranza la sua creatura e la sua eredità. Un abbraccio alle figlie, alla moglie Gianna, alla sua famiglia, ai tanti che lo hanno conosciuto, ognuno dei quali - sono sicuro - ha un ricordo indelebile di Lorenzo Cagnoni”.



Studi classici, Cagnoni ha ricoperto sia incarichi di carattere istituzionale sia ruoli imprenditoriali nel settore del turismo. Sul fronte istituzionale dal 1966 al 1983 è stato assessore ai Servizi Scolastici, alla Sanità, alla Finanza e Bilancio e alle Attività Economiche del Comune di Rimini e dal 1983 al 1989 vice sindaco.



Nel 1981 è stato nominato presidente di Aeradria e nel 1992 presidente del Centro Agroalimentare. Già presidente del Convention Bureau della Riviera di Rimini, Cagnoni ha assunto la presidenza nel 1995 dell’Ente Autonomo Fiera di Rimini, divenuto nel 2022 Rimini Fiera.



Sotto la sua presidenza, Rimini Fiera si è dotata di un nuovo quartiere fieristico, aperto nel 2001 e nel 2011 di un nuovo Palacongressi.

Dal novembre del 2016 Cagnoni ha ricoperto la carica di presidente di Italian Exhibition Group, società nata dalla fusione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza.

Lascia la moglie Gianna e due figlie.



La camera ardente sarà allestita nella sala del Consiglio comunale di Rimini mercoledì 6 settembre, dalle 12 alle 20 e giovedì dalle 9 alle 15. I funerali si svolgeranno giovedì alle 16 alla chiesa di San Martino in Riparotta.



Il direttore Remo Vangelista e la redazione di TTG Italia si uniscono al dolore della famiglia.