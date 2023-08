Bardonecchia: il turismo prosegue regolarmente dopo la paura per l'esondazione del torrente

Dopo la grande paura in seguito alla piena dei torrenti generata da una frana in quota, per Bardonecchia arriva ora il tempo di un primo bilancio legato alla stagione turistica. E anche in questo caso gli scenari peggiori sembrano essere stati scongiurati.

In base alle prime analisi effettuate dal Consorzio Turismo della località montana piemontese, che tra luglio e agosto attira migliaia di villeggianti, ammonterebbe a non più del 10 per cento il numero delle disdette ricevute sia per quanto riguarda il ricettivo sia per i ristoranti.



Secondo quanto riportato dall’Ansa la stessa associazione ha voluto ricordare che il peggio è passato e che la località risulta regolarmente raggiungibile con ogni mezzo.