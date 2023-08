Bonus energia Sicilia, l'Ue approva: al via i sostegni economici alle imprese

Con il via libera dell’Unione europea, tutte le 3.484 imprese che avevano presentato istanza per il Bonus energia Sicilia riceveranno il sostegno previsto dal bando regionale.

La Commissione Ue ha, infatti, approvato il regime di aiuti di Stato da 150 milioni di euro per sostenere le imprese dell’Isola, si legge su Hotelmag, in difficoltà per le conseguenze della guerra in Ucraina. Il bando pubblicato dall’assessorato regionale alle Attività produttive della Regione Sicilia, lo scorso 31 dicembre, già finanziato con risorse del Poc 2014-2020 e ora anche del Fesr 2014-2020, è destinato alle aziende attive in tutti i settori, eccetto agricoltura primaria, pesca e settore bancario, per compensare l’aumento dei costi di gas ed elettricità nel 2022.



L’aiuto non supererà i 2 milioni di euro per azienda e sarà concesso entro il 31 dicembre 2023.



“La Commissione – ha evidenziato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – ha rilevato che il Bonus energia Sicilia è in linea con le condizioni stabilite nel Quadro temporaneo di crisi e transizione degli aiuti di Stato adottato per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili fossili. Inoltre, il regime di aiuto è stato valutato come necessario, appropriato e proporzionato”.