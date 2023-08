Mettiamo il #TurismoSottoSopra, prosegue la campagna Filcams Cgil

Prosegue il tour della campagna di comunicazione di Filcams Cgil ‘Mettiamo il #TurismoSottoSopra’, partito il 15 giugno scorso per la sua seconda stagione.

Le tappe regionali sono state svolte in luoghi cultura, per evidenziare lo stretto legame con il turismo: solo ricomponendo la filiera turistica e unendo le rivendicazioni per entrambi i comparti sarà possibile ridare slancio ad un settore indispensabile per il nostro paese, ma fin troppo svalutato.



Il tour ha toccato Bolzano, Lombardia, Sardegna, Puglia, Abruzzo, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Sicilia, incontrando lavoratrici e lavoratori nei loro luoghi di lavoro – spiagge, alberghi, bar e ristoranti – per informarli dei loro diritti, per parlare delle tutele e dei servizi che la Filcams e la Cgil mettono a loro disposizione.



Inoltre, alle tappe regionali e alle iniziative territoriali, hanno partecipato attivamente i giovani della Rete degli studenti Medi e gli universitari dell’Udu, confermando quanto sia falsa la narrazione imprenditoriale che lamenta una mancanza di disponibilità lavorativa da parte delle nuove generazioni.



Le 8 tappe regionali si sono svolte con la realizzazione di tavole rotonde e iniziative per dibattere e confrontarsi con istituzioni, politica e associazioni datoriali locali sulla necessità di un nuovo modello di turismo, quello che rimette al centro il lavoro, la qualità dell’occupazione e la sostenibilità delle condizioni di lavoro. A partire dal rinnovo dei contratti nazionali del settore, necessario per dare la giusta risposta in termini salariali a retribuzioni ferme da troppo tempo e schiacciate dall’inflazione, ma anche in termini normativi per contrastare una flessibilità abusata che ha azzerato i margini di una possibile conciliazione dei tempi di vita e lavoro e per attualizzare la classificazione del personale alle competenze e professionalità oggi presenti.



“I nostri camper proseguiranno il tour anche in queste settimane – dice Monja Caiolo segretaria nazionale Filcams Cgil – e sino a tutto il mese di ottobre, con altri momenti di confronto politico già in calendario a partire da metà settembre e che si svolgeranno in Calabria, Toscana, Sicilia, Marche, Lazio, Umbria e Veneto e a cui si aggiungeranno le restanti regioni. Una campagna capillare che sta vedendo il coinvolgimento di tutte le nostre strutture, regionali e territoriali, e di cui siamo molto soddisfatti. All’iniziativa politica, infatti, si sommano gli ottimi risultati che stiamo registrando anche in termini di proselitismo e rappresentanza.”