Turismo del mare, arrivano i corsi di formazione Ue per le Pmi

Un invito alle Pmi del turismo per corsi di formazione realizzati dall’Ue. Si tratta del progetto WeMED_NaTOUR dell'Ue per promuovere lo sviluppo e la diffusione delle buone pratiche per il turismo marino e costiero sostenibile.

Il progetto WeMED_NaTOUR dell'UE, insieme al progetto ECO-CRUISING FU_TOUR, stanno organizzando giornate informative online per presentare i programmi: si tratta di corsi online che forniscono conoscenze sull'economia blu, lo sviluppo sostenibile nel turismo, conoscenze e competenze essenziali per le PMI del turismo del Mediterraneo occidentale e europee per rendere più ecologiche le loro attività e fornire un'offerta più competitiva che soddisfi la domanda del mercato per un'esperienza verde, sostenibile e significativa.



Gli obiettivi di entrambi i progetti sono di supportare le parti interessate del turismo ad attingere al crescente mercato dell'ecoturismo nelle destinazioni costiere, marittime e marine e promuovere l'innovazione e la digitalizzazione nel settore del turismo. Ultimo ma non meno importante obiettivo, quello di migliorare l'ambiente imprenditoriale per le PMI del turismo.



I corsi, che inizieranno ad ottobre, sono frequentabili in modo flessibile e sono completamente online, attraverso la piattaforma Moodle.