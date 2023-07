Santanchè, il Senato respinge la mozione di sfiducia del M5s

Con 67 voti favorevoli e 111 contrari il Senato ha respinto la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 stelle al ministro del Turismo Daniela Santanchè. A favore della sfiducia hanno votato M5s, Pd e Alleanza verdi e Sinistra, mentre Azione e Italia Viva non hanno partecipato al voto, così come ha scelto di non votare lo stesso ministro.

“Negli interventi da parte dei rappresentanti di gruppi di opposizione - ha affermato Santanchè nel suo intervento in Senato dopo la discussione della mozione di sfiducia - non ho mai trovato critiche o censure attinenti all’esercizio delle mie funzioni di ministro”.