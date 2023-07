Muntoni, Delphina: “Boom del turismo sui luoghi del Nord Sardegna scenario di La Sirenetta”

Ancora una volta i luoghi in cui sono stati girati film di successo creano l’effetto a catena sul turismo. È il caso della Sirenetta, girato tra Capo Testa e Castelsardo, che sta avendo un effetto molto positivo sulle strutture di Delphina Hotels & Resorts.

"Il successo della Sirenetta sta trainando il Nord Sardegna, riscontriamo un grande interesse per scoprire le località in cui è stato girato il film”, conferma Libero Muntoni, direttore generale della società nel commentare le tendenze dei flussi turistici e nel tracciare un primo bilancio a quasi due mesi dall'uscita del film della Disney.



"Alla domanda classica di Sardegna - prosegue - si è aggiunta quella del turismo cinematografico con una crescente richiesta proveniente non solo dai paesi europei e dall’Italia, ma anche dalle Americhe. I nostri ospiti potranno vivere la magia di questa favola senza tempo attraverso un programma di attività nelle nostre strutture più vicine ai luoghi del film".