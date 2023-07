Intesa Sanpaolo: un miliardo da Cdp per pmi e mid-cap

Favorire l’accesso al credito delle imprese di minori dimensioni per aiutarle nella realizzazione dei loro progetti, sostenendone la crescita e la competitività. Questi gli obiettivi del finanziamento da un miliardo di euro che Cassa depositi e prestiti ha concesso a Intesa Sanpaolo e che si inserisce nell’ambito della più ampia collaborazione fra le due istituzioni, volta a promuovere iniziative congiunte per le aziende italiane.

Le risorse saranno integralmente impiegate da Intesa Sanpaolo per erogare nuovi finanziamenti fino a 25 milioni di euro, di durata sino a 18 anni, a Pmi e Mid-Cap italiane. Le risorse, si legge su Hotelmag, saranno dedicate a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione sul territorio nazionale, a spese per immobilizzazioni materiali e/o immateriali e a esigenze di capitale circolante.



L’iniziativa congiunta di Intesa Sanpaolo e Cdp risponde alla volontà di sostenere le Pmi e Mid-Cap italiane in una fase di mercato in costante evoluzione, consentendo loro di accedere a finanziamenti di lunga durata e a tassi vantaggiosi. Le aziende potranno inoltre beneficiare di ulteriori premialità in caso di investimenti con finalità Esg e, per determinate tipologie di finanziamento, potranno abbinarle anche ad altre agevolazioni accessibili grazie alle garanzie pubbliche.



“Questa ulteriore iniziativa con Cassa Depositi e Prestiti – ha commentato Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo – rafforza la collaborazione che da anni ci vede uniti in proposte finanziarie a favore della competitività del nostro sistema produttivo. Condividiamo un approccio coordinato di interventi e una volontà di cogliere i bisogni e trovare soluzioni e risorse da mettere a disposizione delle Pmi e Mid-Cap italiane. Con Cdp intendiamo, in questa particolare occasione, agevolare l’intero sistema economico in una fase in evoluzione che va letta come momento di svolta positiva per molte nostre aziende”.



Per Andrea Nuzzi, responsabile imprese e istituzioni finanziarie di Cdp, “la sinergia con Intesa Sanpaolo favorirà l’accesso al credito per le aziende di minori dimensioni che svolgono un ruolo cruciale per l’economia italiana e consentirà loro di cogliere opportunità di crescita”.