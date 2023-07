Federalberghi sul decreto Flussi: “Accolte le istanze delle imprese”

Federalberghi esprime apprezzamento per la decisione del Consiglio dei ministri che ha ampliato il contingente di lavoratori stranieri autorizzati all’ingresso nel Paese per motivi di lavoro stagionale. “Hanno accolto le istanze delle imprese” dice il presidente Bernabò Bocca (nella foto).

“Abbiamo chiesto l’adozione di un decreto integrativo – prosegue il presidente di Federalberghi – perché le domande d’ingresso per lavoro sono risultate tre volte maggiori rispetto alle quote disponibili. Apprezziamo inoltre la procedura semplificata, che prevede il rilascio delle autorizzazioni al lavoro a valere sulle domande già presentate nel click-day del marzo scorso, senza necessità di presentare nuove domande”.



Secondo i dati forniti dall’Inps ed elaborati dal Centro studi di Federalberghi, nel momento di massima intensità lavorativa, che corrisponde al mese di luglio, i dipendenti stranieri in forza alle aziende del turismo sono circa 400mila, pari al 25% dei lavoratori complessivamente occupati come dipendenti nel settore.