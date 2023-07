Federturismo: “Bene il nuovo Decreto flussi per il comparto”

È positivo il giudizio di Federturismo sull’approvazione del decreto Flussi da parte del Consiglio dei Ministri.

“L'incremento delle quote di ingresso regolare per motivi di lavoro e l'estensione delle categorie professionali coinvolte rappresentano una risposta concreta alle necessità del settore turistico – si legge in una nota dell’associazione -. Un provvedimento che riconosce l'importanza del nostro settore nel panorama produttivo italiano e l'indispensabilità dell'apporto dei lavoratori stranieri”.



Il decreto integrativo prevede una quota aggiuntiva di 40.000 unità destinate agli ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, “e questo – continua la nota - rappresenta un ulteriore passo nella giusta direzione, certi che queste misure agevoleranno un inserimento più rapido e fluido dei lavoratori stranieri nelle comunità locali e contribuiranno a ridurre il divario tra flussi di ingresso e fabbisogni del mercato del lavoro”.