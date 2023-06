Santanché: “Bene approvazione Dl Lavoro con misure per il personale turistico”

Soddisfazione da parte del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, per l’approvazione alla Camera, ieri, del Decreto legge Lavoro, che contiene anche le misure messe in campo dal ministero per i lavoratori del comparto turismo.

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione alla Camera del Dl Lavoro che contiene anche misure a favore dei lavoratori del comparto turistico da me fortemente volute e che mirano a risolvere la problematica della carenza del personale da impiegare nel settore” dice Santanché.



In particolare, il ministro sottolinea il tema del lavoro stagionale e del bonus previsto per i lavoratori “soprattutto con riferimento ai mesi estivi – conclude Santanchè -, fondamentali per il turismo, e alle ore di lavoro svolte nelle giornate festive e nel corso della notte”.