180 anni di vacanze a Rimini raccontate attraverso una mostra fotografica

‘Tutti al mare (1843-2023). 180 anni in vacanza a Rimini’ è il titolo della mostra fotografica che accompagnerà l’estate della città romagnola raccontando l’evoluzione del settore in quella che è una delle capitali del turismo balneare. Una mostra itinerante che si distribuisce sul lungomare con oltre 200 fotografie e 20 manifesti e che sarà attiva dal primo luglio al 31 agosto.



“Passeggiando dal bagno 47 al bagno 100 si potranno incontrare un centinaio di plance che raccontano la spiaggia dai suoi esordi ottocenteschi a oggi – si legge in una nota del Comune -, passando attraverso gli anni del boom economico, quando Rimini diviene la Capitale del turismo balneare europeo: oltre due chilometri e mezzo di sorrisi, giochi, eventi, riti e miti da spiaggia accompagnano lo spettatore lungo curiosità, luoghi e pratiche in parte rimasti invariati da oltre un secolo, in parte cancellati dal tempo”.