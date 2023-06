Utilizzare subito i dieci milioni di euro stanziati dal Governo per le imprese del turismo colpite dall’alluvione in Emilia Romagna con risarcimenti per chi ha subito perdite di fatturato rispetto allo scorso anno nel bimestre maggio giugno e ampliare l’elenco dei comuni individuati includendo anche la costa riminese. Sono queste alcune delle proposte che la Regione presenterà al Governo nei prossimi giorni.

Questione mutui

La proposta, secondo quanto riportato da Bolognatoday, è stata approvata ieri anche dalle associazioni di categoria nel corso di un incontro con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore al Turismo Andrea Corsini, che hanno ribadito: “L’importante è agire e farlo in fretta perché l’Emilia Romagna non può aspettare. Come per il sisma, abbiamo bisogno di una struttura tecnica commissariale per progettare fin da ora il dopo alluvione”.



Nella proposta verrà inclusa anche la richiesta di estendere la sospensione dei mutui da due a dodici mesi.