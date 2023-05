Innovation Network: regioni e province autonome entrano in rete

L’Innovation Network del Ministero del Turismo si amplia ulteriormente. E’ stato infatti pubblicato il provvedimento che consente a regioni e province autonome di entrare a far parte della rete di collaborazioni attivata dal Ministero con l’ecosistema dell’innovazione per definire programmi di supporto all’accelerazione e allo sviluppo di startup innovative nel settore del turismo.



“Si tratta di un passaggio importante nelle policy di supporto allo sviluppo della nuova imprenditorialità innovativa nel turismo - commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -. Con questa iniziativa si rafforza la collaborazione tra livello centrale e regionale per definire strategie e iniziative sinergiche a favore delle startup e dei giovani imprenditori innovatori. Stimolare la collaborazione tra startup e aziende tradizionali, che è uno dei principali obiettivi su cui potranno lavorare ministero e regioni attraverso questo provvedimento, va nella direzione di rendere quanto più pervasivi i processi di innovazione nei territori” conclude il ministro.