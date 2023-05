TTG Travel Experience al giro di boa. Italian Exhibition Group ha infatti annunciato la sessantesima edizione della manifestazione, in programma alla Fiera di Rimini dall’11 al 13 ottobre prossimi.

Nel 2023 in primo piano due ulteriori segmenti di mercato: le destinazioni estere del Mediterraneo con TTG Med e il turismo di lusso con Luxury Event by TTG, un matching tra buyer e seller dei servizi di alta gamma: destinazioni, ospitalità, linee aeree, servizi ed esperienze.



InOut, spazio al nuovo format

Come sarà organizzato lo spazio delle prossime vacanze nella camera d’albergo o in una tenda glamour? La risposta a InOut, il nuovo format per il contract dedicato alla progettazione delle soluzioni per l’accoglienza turistica. InOut nasce dai successi di SIA Hospitality Design, SUN Beach&Outdoor Style e Superfaces e comprende anche la novità Greenscape. E’ rivolto alle figure professionali chiave nel management dell’industria dell’accoglienza: in un unico evento, un catalogo completo delle migliori aziende del Made in Italy che parte dalle tendenze d’arredo per l’hôtellerie, all’outdoor del camping e glamping, nello storico brand SIA Hospitality Design.

A InOut si parlerà anche di rivestimenti e materiali per architettura con Superfaces, di attrezzature e l’arredo per il turismo balneare con SUN Beach&Outdoor e della novità di Greenscape per progettare spazi esterni o interni - giardini, terrazze o serre -. Il tutto, in linea con il bisogno di guest experience dei viaggiatori.



Tre aree espositive

L’edizione 2023 di TTG Travel Experience si articolerà in tre principali aree espositive: la sezione Italia, che aggrega l’offerta turistica nazionale; il Global Village, con l’offerta dei tour operator e delle imprese di prodotti e servizi per il turismo; The World, con tutte le destinazioni estere. A cui si aggiunge il focus BeActive dedicato al turismo attivo tra la natura.



Tre Arene

A TTG 2023 tre le Arene dove professionisti, analisti, associazioni, key people metteranno a fattor comune dati, tendenze e prospettive per il pubblico b2b. TTG Travel Experience è infatti già al lavoro per creare l’edizione 2023 di Think Future, il ricco palinsesto che fornirà contenuti aggiornati e strumenti alle community di professionisti del turismo.

Tornano poi Book&Go, per raccontare con nuove prospettive il viaggio ai clienti d’agenzia e TTG Star, che premia le figure chiave del turismo italiano. Si rinnova anche l’appuntamento con Vision +24, momento chiave che ispira l’industry del turismo del prossimo futuro presentando i trend e le innovazioni nel mondo globale dei consumi.