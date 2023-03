Parte da oggi la possibilità di richiedere i fondi per investimenti e progetti relativi al Fondo Tematico Turismo Sostenibile, finalizzato, tra l’altro, all'attuazione della linea progettuale “Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato un avviso pubblico nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di supporto finanziario, l’identità e i riferimenti degli intermediari finanziari tramite cui sarà offerto il supporto finanziario a valere sul Fondo e l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili a esaurimento, oltre a eventuali specificazioni circa le tipologie di prodotti finanziari disponibili a valere su tali risorse finanziarie.



Le risorse disponibili ammontano a 354.754.000 euro, nell’ambito della dotazione complessiva del Fondo Tematico Turismo pari a euro 500.000.000, mentre il supporto finanziario sarà erogato tramite gli intermediari finanziari selezionati dalla Banca Europea per gli Investimenti, nello specifico Newco – Fondo Tematico Turismo S.r.l. (Gruppo Intesa Sanpaolo / Equiter S.p.A.), che mette sul piatto un importo di 189.200.000 euro e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint), per un importo di 165.550.000 euro.



Le richieste di finanziamento, complete di una descrizione dell’investimento e/o progetto e di una indicazione di fabbisogno finanziario, nonché di ogni altra documentazione indicata nelle apposite schede approntate dagli intermediari finanziari, contrariamente al solito non dovranno essere indirizzate al Ministero, ma devono essere presentate online agli intermediari finanziari medesimi, attraverso gli indirizzi mail pubblicati nell’avviso, disponibile a questo link.



In questo caso, non si prevede la creazione di ordini di graduatoria cronologici o di merito, perché l’ammissione al supporto del Fondo Tematico Turismo viene rimessa alla valutazione degli intermediari finanziari.