Ministero del Turismo: con ‘Come va l’Italia’ al via il nuovo servizio di infografica

Si chiama ‘Come va il turismo in Italia’ e rappresenta l’ultimo servizio messo a disposizione degli utenti, professionali e non, da parte del Ministero del Turismo. Cliccando sul sito del Ministero alla voce dati e statistiche, infatti, è possibile ottenere un aggiornamento settimanale su alcuni numeri chiave relativi all’andamento dei flussi turistici, come ad esempio il trend delle prenotazioni delle strutture tramite Ota o la progeressione del booking dei voli internazionali.

“L’infografica’“Come va il turismo in Italia’ – si legge sul sito del Ministero del Turismo - ha l’obiettivo di descrivere, con una rappresentazione semplice e immediata, l’andamento del comparto turistico e il posizionamento dell’Italia rispetto ai principali competitor Eu attraverso indicatori di monitoraggio della domanda e dell’offerta turistica basati su fonti tempestive con elevata frequenza di aggiornamento del dato”.