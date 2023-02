Art Group, conclusa la formazione per animatori

Art Group ha organizzato una settimana di formazione intensiva per il personale di animazione.

Presso il Th Roma - Carpegna Palace Hotel, i responsabili hanno partecipato ad attività di coaching e team building, che hanno permesso loro di conoscersi meglio e di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. Inoltre, hanno avuto la possibilità di incontrare i loro colleghi e di scambiare idee e conoscenze, creando così una rete di supporto che li aiuterà a crescere professionalmente anche in futuro.

La formazione è stata affidata a esperti del settore e a docenti speciali come il comico, attore, radiofonico e conduttore Dario Cassini e ‘Baz’ Marco Bazzoni.

Questi docenti hanno portato un tocco di divertimento e offerto una prospettiva unica sulla crescita professionale ai partecipanti. Inoltre, hanno condiviso la loro esperienza professionale maturata anni fa proprio presso Art Group, dove hanno lavorato nel mondo dell’animazione turistica.

"Consideriamo questo un grande investimento per la nostra azienda, poiché è essenziale per la crescita delle nostre persone e per fornire un prodotto di eccellente qualità sempre all’avanguardia” ha detto Luca Corsini, presidente di Art Group.