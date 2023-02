Si intensifica l’attività di supporto alle popolazioni colpite dal terremoto che ha devastato un’ampia zona al confine tra Turchia e Siria. E in prima fila si stanno adoperando anche le compagnie aeree per fornire un supporto logistico rivolto sia a soccorritori e volontari sia a chi è costretto in questo momento ad abbandonare l’area colpita.

In questo contesto Turkish Airlines ha deciso di istituire una tariffa minima da circa 5,50 dollari per ogni passeggero, compresi volontari e uomini del soccorso che si recano nell’area. Un prezzo abbordabile utile però al vettore a coprire almeno in parte le spese dando però la possibilità a una platea molto ampia di effettuare gli spostamenti necessari.



Sono invece già oltre cento i voli operati da Pegasus Airlines nelle prime giornate post sisma e fino al 12 febbraio tutti i voli domestici in partenza dagli aeroporti di Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya e Şanlıurfa possono essere prenotati gratuitamente. Sono inoltre state attivate unità per la raccolta e la consegna di material di supporto alle popolazioni ed effettuate le prime donazioni economiche.



Anche Cyprus Airways ha messo a disposizione gli aerei della propria flotta per effettuare voli governativi, ma anche per le organizzazioni e le associazioni umanitarie che hanno necessità di effettuare voli per trasportare beni di prima necessità, medicine e quant’altro possa essere utile in questa prima fase di massima emergenza.