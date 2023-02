Nuovo rialzo dei tassi di interesse: la Bce sale al 3 per cento

Ancora un duro colpo per prestiti e mutui a carico di aziende e privati. La Banca Centrale Europea ha infatti annunciato un nuovo rialzo dei tassi di un altro mezzo punto salendo così al 3 per cento.

Ma la stretta monetaria non è destinata a fermarsi, complice anche la crescita debole rilevata dalla Bce. E’ stato infatti anche anticipato che un altro aumento della stessa misura arriverà il prossimo mese insieme a un attento monitoraggio del mercato che potrebbe portare a interventi successivi.



“Anche in futuro le decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di riferimento saranno guidate dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione”, spiega una nota della Bce.