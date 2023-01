‘Events for future’: il Mice chiede interventi urgenti

Ita Airways, Msc Crociere, Gruppo First Travel, Starhotels, Airplus International ed Ediman sono alcune delle realtà che si sono confrontate a Roma in occasione di ‘Events for future’, evento che ha posto l’accento su problematiche e prospettive future del mondo Mice.

Sotto la lente alcune tematiche già note che con il post covid si sono manifestate in tutta la loro portata, come la mancanza per tutta la filiera di una rappresentanza stabile presso un Governo che ha recentemente cambiato gli interlocutori di riferimento.

Punto dolente è la fiscalità, soprattutto per la competitività internazionale. E ancora, la mancanza di personale e lo smart working, arma a doppio taglio che va rimodulata sulle esigenze del lavoro aziendale.



Tra le note positive, la pandemia ha portato a un’inevitabile accelerazione di cambiamenti tra i quali la digitalizzazione. È un momento di grandi opportunità, in una fase di recupero in cui le aziende vogliono organizzare nuovamente eventi, spesso di alto livello. L’impegno comune preso dalle parti presenti al convegno, con Federcongressi capofila, è quello di censire i numeri della filiera, che sono fermi al 2018, attraverso un’indagine mirata che comprenda le annate dal 2021 al 2026.

Paola Trotta