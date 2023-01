Santanché: “Trenta milioni di ristori per gli operatori della montagna”

Trenta milioni di ristori per sostenere gli operatori del turismo dell'Appennino messi in ginocchio a inizio di stagione dalla mancanza di neve. L’annuncio è arrivato ieri dal ministro del Turismo Daniela Santanché, a Sorrento per partecipare alla seconda edizione degli Stati Generali del Turismo.



“Nel Milleproroghe che si approverà il 20 febbraio sono riuscita a ottenere 30 milioni di ristori, che - ha spiegato - andranno agli albergatori, ai ristoratori, ai maestri di sci e agli impianti di risalita”. La misura del decreto andrà ad aggiungersi ad altri strumenti già illustrati nei giorni scorsi da Santanché per far fronte all'emergenza, quali il ricorso al Fis per gli stagionali, la redistribuzione dell’Imu per le aree disagiate e la possibilità per le Regioni di utilizzare le risorse Covid non ancora spese.



Dal palco Santanché ha anche lanciato un messaggio alle Regioni in tema di marketing: “Abbiamo visto che il Made in Italy è un marchio pazzesco, per cui, quando fate le campagne di comunicazione vi chiedo di mettere sempre il marchio Italia. Dobbiamo farlo, se vogliamo spendere bene i soldi pubblici”.



Infine, Italia.it, il portale dell’Enit tornato dallo scorso anno al centro della strategia digitale del ministero: “Si è speso troppo per i risultati ottenuti. Adesso stiamo correndo, perché è importante che in questo portale, che non deve essere una semplice vetrina, ci siano tutti i player”.