Una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio

C’è tempo sino al 31 gennaio 2023 per presentare le domande per la corresponsione della somma una tantum di 150 euro prevista dal Decreto aiuti-ter (art.19), si legge su Hotelmag, in favore di alcune categorie di lavoratori: stagionali, a tempo determinato, intermittenti, dello spettacolo e collaboratori coordinati e continuativi.

È attiva, sul sito dell’Inps, la procedura telematica per richiedere l’indennità a cui hanno diritto i lavoratori che hanno svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente, per un reddito non superiore a 20mila euro.



L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’Inps e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.



“Se i lavoratori interessati non abbiano già percepito – precisa inoltre una circolare Federalberghi agli associati -, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante, potranno trasmettere la domanda tramite il servizio online, o tramite patronati, contact center e telefono.