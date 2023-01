Gli Stati Ue sono "fortemente incoraggiati a introdurre per tutti i passeggeri in partenza dalla Cina agli Stati membri il requisito di un test covid-19 effettuato non oltre le 48 ore prima dalla partenza dalla Cina".

L'uso della mascherina

E' questa una delle decisioni emerse dal lungo incontro tenutosi ieri fra i membri del meccanismo integrato europeo di risposta alle crisi, l’Ipcr. Inoltre, come riporta Ansa, "I Paesi membri hanno concordato di raccomandare a tutti i passeggeri in viaggio da e per la Cina di portare mascherine Ffp2" .



Le altre raccomandazioni

Oltre alla "forte raccomandazione" a tutti i 27 di introdurre l'obbligo di test pre-partenza da Pechino, l’Ipcr incoraggia i Paesi membri a "effettuare test anti-Covid a campione a chi arriva dalla Cina", a "esaminare e sequenziare le acque reflue degli scali dove sono previsti voli in arrivo dalla Cina", e a "continuare a promuovere le vaccinazioni, incluse le dosi booster e in particolare ai più vulnerabili".



L'Ipcr, in collaborazione con l'Ecdc e il Servizio di azione esterna europeo, "continuerà a monitorare la situazione epidemiologica e gli sviluppi della situazione in Cina, inclusa la questione della condivisione dei dati, con l'obiettivo di assicurare un coordinamento all'interno dell'Ue" emerge dalla nota diffusa a fine riunione. I Paesi membri hanno concordato di tornare a incontrarsi per un aggiornamento entro la metà di gennaio.



Statistiche poco attendibili

Dal canto suo, l'Oms aveva già affermato che le statistiche ufficiali cinesi non sono al passo con la ripresa dell'epidemia nel Paese. "Riteniamo che le cifre attualmente pubblicate dalla Cina sotto rappresentino il reale impatto della malattia in termini di ricoveri ospedalieri, ricoveri in terapia intensiva e soprattutto in termini di decessi", ha dichiarato in una conferenza stampa Michael Ryan, responsabile dell'Oms per la gestione delle emergenze sanitarie.



Anche il Governo francese si schiera con decisione a favore dei test. I tamponi ai passeggeri dei voli provenienti in Francia dalla Cina verranno effettuati "senza esitazioni", ha detto il portavoce dell'esecutivo, Olivier Véran.