Una tantum lavoratori stagionali, domande entro il 31 gennaio

In merito alla corresponsione di una somma una tantum di 150 euro in favore di alcune tipologie di lavoratori, prevista dal decreto aiuti-ter, l’Inps ha attivato la procedura telematica per richiedere l’indennità in favore dei lavoratori stagionali e intermittenti, si legge su Hotelmag, che non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022.

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2023.



Per accedere all’indennità – spiega Federalberghi in una circolare – i lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Per il riconoscimento dell’indennità la norma prevede che il reddito derivante dai rapporti di lavoro non superi i 20mila euro. L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’Inps.