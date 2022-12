Le vacanze di Natale dei vip fra lungo raggio e Italia

C’è molto lungo raggio nella vacanze dei vip italiani in questa fine d’anno 2022. I nostri ‘ricchi e famosi’ hanno infatti per la maggior parte scelto destinazioni lontane per trascorre le feste.

Ilary Blasi ha scelto la Thailandia per il suo Natale senza Totti e sui social ha condiviso scatti panoramici dal rooftop del Sirocco Restaurant Lebua Tower. Alessandro Cattelan ha trascorso il Natale dall'altra parte del mondo e su Instagram sta pubblicando i momenti più belli delle sue vacanze in Brasile. Per Nicola Savino la meta delle vacanze di Natale è l'Australia mentre Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno trascorso il Natale a Malindi, in Africa.



Vacanze lunghe e lontane anche per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che si trovano negli States insieme ai figli.



Ma c’è anche chi ha scelto di stare in Italia: Michelle Hunziker sta trascorrendo giornate di relax sulle piste innevate delle Dolomiti insieme all'ex marito Tomaso Trussardi, alle figlie e a Serena Autieri che alloggia nello stesso hotel in Alta Badia con la sua famiglia.



Chiara Ferragni e Fedez con la famiglia hanno scelto l’Ape di Siusi, mentre Stefano De Martino e Belen sono a Napoli.



Francesca Barra e Claudio Santamaria sono sotto il sole di Policoro, mentre Elisabetta Canalis ha fatto tappa a Milano per poi tornare nella sua Sardegna con la figlia.